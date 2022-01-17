Молдавия попросила «Газпром» помочь решить газовый кризис

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну попросил главу российской компании «Газпром» Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ, которую страна может вновь просрочить. О газовом кризисе он рассказал в эфире телеканала «ТВР-1», передает ТАСС.

«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением», — сказал молдавский политик.

По словам Спыну, до 20 января АО «Молдовагаз» должно рассчитаться за газ, который был потреблен с 1 по 15 января. При этом, по словам вице-премьера, компании не хватит от 25 до 32 миллионов долларов.

В такой же ситуации Молдавия оказалась в ноябре 2021 года, когда просрочила платежи и получила уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда молдавское правительство выделило около 75 миллионов долларов для того, чтобы рассчитаться с российской компанией.

Ранее глава газораспределительной компании «Молдовгаз» Вадим Чебан заявил, что проблемы Молдавии с «Газпромом» связаны с давней привычкой республики получать газ в долг. Он также призвал не искать в этом политической подоплеки, напомнив, что «Газпром» заключил с Молдавией выгодный контракт и обсудил реструктуризацию долга.