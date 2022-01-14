Глава «Молдовгаза» объяснил проблемы Молдавии с «Газпромом»

Проблемы Молдавии с «Газпромом» связаны с давней привычкой республики получать газ в долг. Такое мнение выразил глава газораспределительной компании «Молдовгаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу «ТВ-21».

«Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять», — посоветовал Чебан.

Он также призвал не искать в этом политикой подоплеки, напомнив, что «Газпром» заключил с Молдавией выгодный контракт и обсудил реструктуризацию долга. «Никто так не делает. Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», — напомнил он.

«Давайте понимать, что газовый рынок либерализован. У нас 24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах. Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт», — отметил Чебан.

Глава «Молдовгаза» призвал правительство республики решать системные проблемы, которые не позволяют газораспределительной компании вовремя получать деньги за энергоносители, поставленный конечным потребителям, и своевременно рассчитываться с «Газпромом»

Причина этого, по словам Чебана, заключается в том, что Национальное агентство в области энергетики не успевает повышать тарифы в соответствии с подорожанием импортируемого газа. Так, в январе «Молдовгаз» закупает топливо по 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе для молдавских потребителей утверждена цена на уровне 430 долларов.

По словам главы компании, в этом месяце предприятию не хватает 43-45 миллионов долларов для расчета с «Газпромом».

Ранее стало известно, что «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения цен для населения, чтобы вовремя рассчитаться с российским «Газпромом». Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну отметил, что правительство страны вновь обратилось к российской компании с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа на 10-20 дней ради стабилизации энергоситуации.