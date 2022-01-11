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Экономика

В Молдавии приготовились повысить цены на газ ради расчета с Россией

Вице-премьер Спыну: «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения тарифа для населения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну сказал, что компания «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения цен для населения, чтобы вовремя рассчитаться с российским «Газпромом», передает РИА Новости.

Также компания обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ за январь. Правительство Молдавии вновь обратилось к российскому газовому монополисту с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа на 10-20 дней ради стабилизации энергоситуации в стране.

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Вице-премьер добавил, что Молдавия столкнулась с новым витком энергетического кризиса, так как в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе увеличилась до 646. В ближайшее время готовится собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«"Молдовагаз" должен найти выход, чтобы расплатиться за газ в декабре, насколько я знаю, это произойдет до конца этой недели. Также нужно расплатиться авансом за первую половину января, часть также будет переведена до конца этой недели», — сказал Спыну. Он добавил, что контракт с «Газпромом» позволил республике за два месяца сэкономить около 335 миллионов долларов.

В декабре «Молдовагаз» попросила небытовых потребителей рассмотреть возможность предоплаты за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не допустить новой задолженности перед «Газпромом». Тогда же компания полностью рассчиталась с «Газпромом» за топливо, полученное в ноябре.

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Платон Щукин
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