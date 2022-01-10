Цена на российский газ для Молдавии резко выросла

В конце прошлого года стоимость российского газа для Молдавии составляла 550 долларов за тысячу кубометров, однако с января цена резко выросла — до 647 долларов. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает РИА Новости.

Ранее тариф для потребителей рассчитывался на основе стоимости газа в 430 долларов за тысячу кубометров. Будет ли он пересмотрен, топ-менеджер не уточнил.

Предыдущий контракт на поставку газа с «Газпромом» истек 30 сентября. Договориться сторонам удалось только к ноябрю, однако одним из важных пунктов стало погашение нынешних долгов республики. Кишинев просрочил первый же транш, тем не менее российская компания согласилась подождать.

Чтобы не ставить страну перед угрозой остановки поставок, компания «Молдовагаз» в середине декабря попросила небытовых потребителей газа провести предоплату.

Биржевая стоимость природного газа в Европе достигла пиковых значений (выше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров) в 20-х числах декабря прошлого года, после чего началось снижение. По состоянию на середину дня 10 января газ, согласно данным биржи ICE, торгуется на уровне выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

Такая динамика наблюдается на фоне сокращения поставок российского газа в Европу через Украину более чем в два раза. Местные компании не оставляют заявок на закупку, предпочитая более дешевый, ранее закачанный в хранилище. Причиной стало существенное потепление в европейских странах.