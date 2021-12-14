Молдавия нашла способ не допустить новой задолженности перед «Газпромом»

«Молдовагаз» просит местных небытовых потребителей рассмотреть возможность предоплаты за газ, полученный в первой половине декабря. Об этом говорится в сообщении компании.

Авансы — способ, который нашла компания, чтобы не допустить новой задолженности перед «Газпромом». В «Молдовагазе» также напомнили, что могут прекратить поставку газа небытовым потребителям, если они нарушат сроки оплаты, предусмотренные в договоре поставки.

«Молдовагаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за топливо, полученное в ноябре. Контракт между Молдавией и «Газпромом» истек 30 сентября 2021 года. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту по 790 долларов за тысячу кубометров. Поставки по новому пятилетнему договору должны были начаться 1 ноября по выгодному для молдавской стороны тарифу, но при условии, что она полностью погасит долги.

После угроз приостановить прокачку топлива в течение двух суток Молдавия перечислила 74 миллиона долларов за газ, поставленный в октябре и первой половине ноября 2021 года.