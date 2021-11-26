Молдавия погасила долг после ультиматума «Газпрома»

Молдавия погасила долг перед «Газпромом» в размере 74 миллионов долларов после ультиматума от российской компании. Об этом сообщила пресс-служба «Молдовагаза».

В энергетической компании заявили, что перечислили «Газпрому» оплату за газ, поставленный в октябре и первой половине ноября 2021 года. Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии в срочном порядке одобрил перевод денег российскому поставщику. Поправки в законодательство были приняты после того, как об этом попросила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Молдовагаз» не смогла найти коммерческого решения для оплаты долга, из-за чего и потребовалась помощь правительства. У компании не оказалось денег, так как она закупала газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, а в тариф была заложена сумма гораздо ниже. Предполагается, что с ноября тариф будет повышен.