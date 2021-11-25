Парламент Молдавии одобрил перевод денег «Газпрому» для оплаты задолженности за газ в размере 74 миллионов долларов. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу, сообщает «РИА Новости».

Перевод средств был одобрен депутатами на заседании парламента 25 ноября. Как уточнил Гросу, для проведения платежа были приняты поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год. Накануне, 24 ноября, к парламенту обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Она попросила депутатов в срочном порядке одобрить перевод денег российской компании.

22 ноября «Газпром» сообщил, что не получил платеж от «Молдовагаза» за октябрь и ноябрь. Российская компания предупредила, что задолженность необходимо оплатить в течение 48 часов, иначе поставки газа будут приостановлены. «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для оплаты долга и попросила помощи у правительства. Однако власти не могли выделить деньги до принятия поправок.

«Молдовагаз» попросила отсрочку у «Газпрома» по оплате долга и обещала перевести деньги до 26 ноября. Российская компания согласилась подождать. При этом в «Газпроме» рассчитывают, что в будущем Молдавия будет выполнять обязательства по контракту и платить в срок. Также российский поставщик отметил, что молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома».