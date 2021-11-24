Россия дала отсрочку Молдавии на оплату газа

Молдавия обратилась к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с 24 ноября и пообещала заплатить 26 ноября, сообщил представитель российского газового гиганта Сергей Куприянов, пишет ТАСС. Россия согласилась дать стране отсрочку.

«Газпром» рассчитывает, что в будущем Молдавия будет выполнять обязательства по контракту и платить в срок, указал Куприянов. По его словам, молдавская сторона, обещая провести платежи 26 ноября, полностью признает правомерность действий «Газпрома».

« "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сказал представитель компании.

24 ноября истекал срок ультиматума по погашению задолженности, который «Газпром» ранее предъявил Молдавии. «48-часовой срок после сделанного (в понедельник — прим. Ленты.ру) уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — указывал Сергей Куприянов. С просьбой срочно одобрить перевод денег к парламенту Молдавии обращалась премьер-министр Наталья Гаврилица. Текущий долг «Модовагаза» перед «Газпромом» составляет 74 миллиона долларов.