«Газпром» предупредил Молдавию об истечении срока ультиматума

В среду, 24 ноября, истекает срок ультиматума по погашению задолженности, который «Газпром» ранее предъявил Молдавии. Российская компания предупредила республику, что 48 часов с момента уведомления о прекращении поставок скоро завершатся, платеж так и не поступил, сообщает РИА Новости.

«48-часовой срок после сделанного (в понедельник — прим. Ленты.ру) уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Накануне, 23 ноября, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну заявил, что правительство поможет государственной газораспределительной компании «Молдовагаз» погасить задолженность. Перед этим глава госкомпании Вадим Чебан попросил у властей 74 миллиона долларов на оплату поставок газа.

Стороны подписали новый договор в конце октября. Срок контракта составляет пять лет, а условием его исполнения стало погашение за этот период имеющейся многолетней задолженности.

Два дня назад, 22 ноября, подошел срок выплат очередного транша, однако его в «Газпроме» не дождались. В связи с этим в компании напомнили, что и так смягчили свою позицию по текущей задолженности в связи со сложным экономическим и финансовым положением Молдавии. Однако отказ Кишинева выполнять новый договор заставляет поставщика ужесточить свою позицию.