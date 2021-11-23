Правительство Молдавии нашло деньги на газ после ультиматума «Газпрома»

Власти Молдавии нашли деньги, чтобы помочь государственной газораспределительной компании «Молдовагаз» погасить задолженность перед «Газпромом» после того, как накануне, 22 ноября, российский экспортер в ультимативном порядке потребовал выплатить положенные средства в течение 48 часов. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну, передает ТАСС.

Решение было принято после того, как в правительство поступил запрос от «Молдовагаза». Глава госкомпании Вадим Чебан попросил у властей заем в 74 миллиона долларов. По словам вице-премьера, парламент Молдавии примет решение о выделении необходимой суммы «Молдовагазу» 25 ноября.

«Госкомпании «Энергоком» Комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее были выделены 1,7 миллиарда леев [97 миллионов долларов]. Из этой суммы около 300 миллионов леев [17 миллионов долларов] были потрачены на покупку газа в октябре [«Энергокомом»]. Оставшиеся 1,4 миллиарда леев [80 миллионов долларов] будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — рассказал Спыну.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 22 ноября сообщил, что подошел срок очередного платежа по задолженности за газ, и поставки топлива в Молдавию прекратятся в случае неуплаты.

Подписанный в конце октября контракт Молдавии с «Газпромом» предполагает, что газ будет поставляться в течение пяти лет при условии 100-процентной оплаты текущих долгов за газ. Спыну предупредил, что правительство позже проинформирует «Газпром» о мерах по погашению задолженности, так как властям требуется больше времени для принятия решения.

