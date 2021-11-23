«Газпром» поставил условие для продолжения поставок газа в Молдавию

Российская энергетическая компания «Газпром» поставила условие Молдавии для продолжения поставок газа в страну. Об этом сообщил представитель концерна Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны Сергей Куприянов Представитель «Газпрома»

Как указал Куприянов, по условиям контракта Молдавия обязана осуществлять 100-процентную оплату платежей за газ. Срок очередных платежей был 22 ноября, однако денег компания не получила, в связи с чем и сделала правительству страны предупреждение. В случае невыплаты долгов перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов.

Ответ Молдавии

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан пояснил, что речь идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», — рассказал он, заверив, что сложившаяся ситуация предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз».

Молдавская компания пообещала в кратчайшие сроки решить проблему с «Газпромом» при помощи властей страны. Для погашения долга Вадим Чебан попросил у правительства 74 миллиона долларов.

В свою очередь, бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику посоветовал заплатить российской компании до тех пор, пока резервы газа в трубе не закончились. Он пояснил, что на данный момент правительство не имеет права выделить деньги. Для этого кабмин должен одобрить специальный законопроект и утвердить его в парламенте. «Слава Богу, у нас есть деньги, в том числе 236 миллионов долларов от МВФ, они находятся на счетах Национального банка», — добавил экс-премьер. По его словам, задолженность российской стороне необходимо перечислить до пятницы, 26 ноября, иначе страна может остаться без газа.

Новый контракт

«Газпром» заключил контракт с Молдавией на поставки газа сроком на пять лет в конце октября. Поставки российского сырья начались с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, подчеркнули в компании. Тогда советник вице-премьера Молдовы Андрея Спыну Алина Мерлич заявила, что цена для Молдовы будет ниже рыночной, а российский газ обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

Новые договоренности были достигнуты почти через месяц после того, как 30 сентября 2021 года истек срок старого контракта. Молдавия столкнулась с газовым кризисом, после чего получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене 790 долларов за тысячу кубометров.

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Причиной кризиса стало то, что российская сторона потребовала от Кишинева погасить существующий долг. Молдавия, в свою очередь, не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица предупреждала, что в случае недостижения договоренностей с Россией, в ближайшее время Кишиневу придется потратить 800 миллионов евро на покупку газа у других поставщиков на пять месяцев отопительного сезона.

Кроме того, с просьбой о чрезвычайных поставках Молдавия обращалась к Евросоюзу. Тогда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить молдавским властям грант в размере 60 миллионов евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС не будет финансировать покупку Молдавией газа у «Газпрома».