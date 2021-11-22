Глава «Молдовагаза» попросил у властей страны заем для оплаты российского газа

«Молдовагаз» попросил у властей Молдавии заем в $74 млн для погашения долга «Газпрому»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан попросил у правительства Молдавии заем в 74 миллиона долларов для погашения долга «Газпрому» за поставки газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в сентябре компания смогла самостоятельно покрыть задолженность. В настоящее время «Молдовагаз» обратился к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительству, чтобы получить заем в размере примерно 1,3 миллиарда леев для оплаты поставок за октябрь и середину ноября, рассказал Чебан.

Ранее компания «Молдовагаз» пообещала при помощи властей страны решить проблему с «Газпромом», касающуюся невыплаты долга, в кратчайшие сроки. В компании объяснили, что обязательства по оплате долга не были исполнены из-за дефицита платежного баланса вследствие роста закупочной цены на газ с 126,7 доллара в первом квартале до 800,62 доллара за тысячу кубометров в октябре. Отмечается, что «Молдовагаз» ищет возможности для компенсации дефицита, чтобы перечислить средства российской энергетической компании.

22 ноября представитель российской энергетической компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о том, что Молдавии был выдвинут ультиматум. Производитель топлива предупредил, что в случае неуплаты долгов перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов.

В конце октября «Газпром» заключил контракт с Молдавией при условии 100-процетной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок выплат наступил 22 ноября, в связи с чем компания и сделала правительству страны предупреждение.

