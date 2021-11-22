В Молдавии ответили на ультиматум «Газпрома»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на ультиматум «Газпрома» о прекращении перекачки газа через 48 часов в случае невыплаты долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», — заявил глава «Молдовагаза».

Помимо этого, он подчеркнул, что настоящая ситуация была предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз».

Ранее представитель российской энергетической компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о том, что Молдавии был выдвинут ультиматум. Производитель топлива предупредил, что перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов в случае невыплаты долгов.

В конце октября «Газпром» заключил контракт с Молдавией при условии 100-процетной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок выплат наступил 22 ноября, в связи с чем компания и сделала правительству страны предупреждение.

Согласно новому контракту, «Газпром» будет поставлять газ в Молдавию в течение пяти лет, начиная с 1 ноября. Стороны договорились о проведении аудита задолженности молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» не позже 1 мая 2022 года. Недавно «Газпром» и Молдавия также заключили «скелетное» соглашение о погашении долга. Документ включает примерный календарный план, в соответствии с которым долг должен быть погашен в течение пяти лет.

