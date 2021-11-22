«Газпром» выдвинул ультиматум Молдавии

Российская энергетическая компания «Газпром» выдвинула ультиматум Молдавии, передает РИА Новости со ссылкой на представителя концерна Сергея Куприянова. Производитель топлива предупредил, что перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов в случае невыплаты долгов.

В конце октября «Газпром» заключил контракт с Молдавией при условии 100-процетной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок выплат наступил 22 ноября, в связи с чем компания и сделала правительству страны предупреждение.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет», — подчеркнул Куприянов.

Согласно новому контракту, «Газпром» будет поставлять газ в Молдавию в течение 5 лет, начиная с 1 ноября. Стороны договорились о проведении аудита задолженности молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» не позже 1 мая 2022 года. Недавно «Газпром» и Молдавия также заключили «скелетное» соглашение о погашении долга. Документ включает примерный календарный план, в соответствии с которым долг должен быть погашен в течении пяти лет.