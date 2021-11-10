В Молдавии подсчитали сэкономленное благодаря «Газпрому»

Благодаря контракту с «Газпромом» Молдавия сэкономит около 405 миллионов долларов в течение следующих 14 месяцев. Такую сумму назвал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, сообщает ТАСС.

«Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации», — заявил Чебан. «Молдовагаз» сделал предварительные расчеты, в результате которых определил сэкономленную сумму. Согласно ожиданиям энергетической компании, закупочная цена газа составит около 430 долларов за тысячу кубометров. «Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики», — рассказал Чебан.

При этом глава «Молдовагаза» выразил надежду, что в 2022 году динамика цен на газ улучшится. В таком случае энергетическая компания сможет обратиться к Национальному агентству по регулированию энергетики за снижением тарифа. Чебан также назвал некорректными сравнения контрактных цен для Молдавии с ценами для Венгрии и Болгарии. Он напомнил, что в Венгрию и Болгарию газ поставляется по «Турецкому потоку», поэтому для этих стран действуют другие условия.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году. В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.