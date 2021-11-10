В Молдавии рассказали о риске не рассчитаться с «Газпромом»

В Молдавии опасаются, что стране может не хватить средств, чтобы рассчитаться с «Газпромом» по долгам за газ. Об этом риске заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что план реструктуризации задолженности сформируют после аудита. «У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», — сказал Чебан. Также он добавил, что компания может обратиться к «Газпрому» для заключения нового контракта. «У нас 19 дополнений к контракту, это очень неудобно, скорее всего, будет проще заключить новый контракт», — объяснил он.

Ранее Чебан говорил, что «Газпром» и «Молдовгаз» разработали скелетное соглашение о погашении пятилетнего долга Молдавии за газ. Он отметил, что компании в решении этого вопроса необходима поддержка акционеров, поскольку внутренних резервов «Молдовгаза» может не хватить.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика осталась им довольна. Также было принято решение провести аудит и после этого говорить о реструктуризации задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». При этом, внутренний тариф на газ в Молдавии увеличится в два раза — с 235 до 537 долларов за тысячу кубометров.