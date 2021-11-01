Президент Молдавии осталась довольна газовым контрактом с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика осталась довольна заключенным с российским «Газпромом» газовым контрактом. Об этом она сказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. Я разговаривала со всеми, и все очень хотели нам помочь и сделали все, что могли. Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — отметила глава государства.

По словам Санду, газ будет в Молдавии после 1 ноября, и это «уже очень хорошо». Она указала, что повышение тарифов будет, но в то же время не такое большое, как если бы топливо приобреталось по рыночной цене. Новый контракт подписан сроком на пять лет.

Что же касается долгов, было принято решение провести аудит и после этого говорить о реструктуризации задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом», добавила президент.

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица утверждала, что страна не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам и пойти на условие оплаты долга и получения скидки в 25 процентов.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию. В компании рассказали, что договор заключен на пять лет. Поставки российского газа молдавским потребителям начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, заявили в «Газпроме».

Советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну Алина Мерлич заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан назвал непростыми переговоры руководства «Газпрома» и делегации правительства Молдавии.

