Названа цена на газ по новому контракту Молдавии с «Газпромом»

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал цену на газ для страны по новому контракту с компанией «Газпром». В ноябре она составит 450 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Министр провел с компанией переговоры по вопросу в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что в будущем цена может снижаться в зависимости от ситуации на биржах. «В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — отметил политик.

Участники переговоров также обсудили задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромомом». Для решения вопроса в 2022 году они проведут независимый аудит долга. Стороны организуют переговоры, установят сумму и определят срок погашения задолженности.

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. В итоге через месяц стороны договорились о продлении контракта на пять лет.