«Газпром» подтвердил договоренность с Молдавией о поставках газа

Компании «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию. Об этом российская компания написала в своем Telegram-канале.

Договор заключен на пять лет. Поставки российского газа потребителям Молдовы начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, подтвердили в компании.

В Кишиневе ранее рассказали, что в ходе переговоров в Санкт-Петербурге удалось согласовать формулу расчета цены газа и аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз».

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица утверждала, что страна не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам и пойти на условие оплаты долга и получения скидки в 25 процентов.

Также она предупреждала, что в случае недостижения договоренностей с Россией в ближайшее время Кишиневу придется потратить 800 миллионов евро на покупку газа у других поставщиков на пять месяцев отопительного сезона.