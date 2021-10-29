Молдавия назвала цену договоренностей с Россией по газу

Премьер Молдавии: страна потратит 800 млн евро на газ, если не договорится с «Газпромом»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times назвала цену договоренностей страны с «Газпромом» о продлении поставок российского газа.

По словам Гаврилицы, в случае недостижения договоренностей с Россией в ближайшее время Кишиневу придется потратить 800 миллионов евро на покупку газа у других поставщиков на пять месяцев отопительного сезона.

«В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию... Молдавии нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку», — отметила Гаврилица.

Также она поблагодарила руководство ЕС за предоставленный Молдавии кредит в размере 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса. По ее словам, средства позволят вести переговоры с «Газпромом», «не опасаясь за время».

Также она заявила, что Кишинев не собирается делать выбор между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом. По словам Гаврилицы, она «предпочла бы не быть в таком положении».

В конце октября власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом». Стороны начали переговоры о продлении соглашения, но пока не пришли к результату.