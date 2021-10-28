Встреча представителей «Газпрома» и Молдавии завершилась безрезультатно

Очередная встреча руководства «Газпрома» с представителями Молдавии, которая прошла в четверг, 28 октября, закончилась безрезультатно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Переговоры председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном прошли в Санкт-Петербурге, отметили в пресс-службе. Однако в публикации не говорится, что на встрече были закреплены какие-либо договоренности или подписаны какие-либо соглашения.

Ранее 28 октября премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что Кишиневу удалось достичь некоторого прогресса в договоренностях с «Газпромом» о поставках топлива. При этом политик подчеркнула, что Молдавия не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам и пойти на условие оплаты долга и получения скидки в 25 процентов.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене, также Кишинев отказался признать долг перед «Газпромом».