В ЕС отказались спонсировать поставки российского газа в Молдавию

Европейский союз (ЕС) не будет финансировать покупку Молдовой газа у «Газпрома». Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Он подчеркнул, что грант, который Евросоюз пообещал выделить Молдавии, предназначен для помощи уязвимым слоям населения страны, а не для обеспечения поставок российского газа.

Боррель пояснил, что ЕС не будет спонсировать из собственных фондов покрытие разницы между ценой на топливо, которую запросил «Газпром», и той суммой, которую готов заплатить Кишинев. При этом дипломат подчеркнул, что Евросоюз не намерен вмешиваться в переговоры между Молдавией и российской компанией.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить молдавским властям грант в размере 60 миллионов евро (более 4,9 миллиарда рублей) для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

До этого Молдавия обращалась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа из-за его нехватки. По данным СМИ, соответствующее заявление было сделано Кишиневом после решения «Газпрома» сократить поставки топлива в республику на фоне его более широкой нехватки в Европе.

