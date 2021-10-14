Евросоюз связал рост цен на газ с бездействием России

В Европейском союзе связали рост цен на газ в с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки. Об этом в своем еженедельном блоге написал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам дипломата, Москва выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа, «но не поставляет дополнительный газ в европейскую систему, как могла бы, что способствует росту цен». «ЕС зависит от России в импорте ископаемого топлива, но российская экономика и государство также нуждаются в доходах от нашего импорта энергоносителей», — подчеркнул Боррель.

Ранее глава евродипломатии заявил о необходимости попросить у России больше газа, чем было оговорено. По мнению Борреля, российская сторона действительно использует проект «Северный поток-2» в своих целях, однако и у стран ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе.