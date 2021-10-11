В Совфеде ответили на планы Европы попросить Россию увеличить поставки газа

Член Совфеда Джабаров: в ЕС признали, что только Россия может помочь им пережить зиму

Европа осознала, что Россия — единственная страна, способная помочь им пережить зиму, считает член Совфеда Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что, заявляя о планах просить об увеличении поставок газа, ЕС признает ошибку, которую совершил, доверившись США, которые убеждали государства в ненадежности «Газпрома».

Возможно, Европе придется попросить больше российского газа, чем было оговорено. Об этом ранее заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так дипломат ответил на вопрос о давлении, которое Москва якобы оказывает с помощью газопровода «Северный поток-2». По мнению Борреля, российская сторона действительно использует проект в своих целях. Однако и у стран ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе.

Время учиться на ошибках

Джабаров напомнил, что Россия всегда призывала своих европейских партнеров расценивать «Северный поток-2» исключительно как коммерческий проект, не пытаясь найти в нем политическую подоплеку. И именно нежелание следовать этому простому совету с подачи США спровоцировало газовый кризис в странах ЕС.

«Россия никогда не пользуется положением крупного газового поставщика. Это просто бизнес, и «Газпром» ведет его честно. Потому заявления, что Россия виновата в росте цен, в том, что замерзает Европа, как минимум не солидны. Высказывание Борреля — это не капитуляция, а нормальное признание того, что Россия — единственная страна, способная помочь ЕС пережить зиму. Даже наш президент сделал жест доброй воли и сказал, что мы согласны поднять поставки топлива в Западную Европу. Мы согласились помочь и Украине — все-таки, не чужой район», — отметил политик.

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Сенатор добавил, что во многом ответственность за газовый кризис в Европе лежит на американцах, убеждавших страны отказаться от поставок из России в свою пользу, а теперь перепродающих топливо тем, кто может предложить более высокие цены.

«Россия никогда таким не занималась, — подчеркнул Джабаров. — Она надежный партнер. Произошедшее — хороший урок для европейцев. Жаль только, что на своих ошибках они редко учатся и регулярно их повторяют. Может, в этот раз газовый кризис охладит их пыл, и они поймут, что желание России как можно скорее сертифицировать "Северный поток-2" обусловлено не стремлением главенствовать на рынке, а только попыткой как можно скорее начать эксплуатировать выгодный для всех сторон проект. Время размахивать шашками закончилось».

6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров. Газета Financial Times полагает, что котировки просели после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.