Цены на газ в Европе рухнули

Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на европейской бирже ICE рухнули, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов 7 октября котировки опускались ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.

На момент публикации фьючерсный контракт на поставку одного мегаватт-часа газа на нидерландский хаб TTF в ноябре стоил 90 евро. Таким образом, тысяча кубометров газа стоила 1095,9 доллара.

На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. Днем 6 октября она составляла 1924 доллара за тысячу кубометров.

Однако затем, в ходе торговой сессии 6 октября котировки резко просели. Газета Financial Times связала такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

При этом некоторые аналитики предсказывают продолжение роста цен на газ — вплоть до отметки в 2500 долларов за тысячу кубометров.