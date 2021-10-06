Цены на газ в Европе рухнули

Цены на газ в Европе снизились на 36 процентов после рекордного роста

Цена газа на европейской бирже рухнула на 36 процентов за несколько часов после рекордного роста последних недель.

Днем 6 октября фьючерсы обновили максимум, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров — на 11:28 по московскому времени они торговались по 1924 доллара. Через несколько минут началось снижение — сначала цены упали до 1534 долларов, через час до 1317 долларов, а затем до 1243 долларов.

Возможной причиной изначального резкого роста стоимости фьючерсов аналитики называют закрытие трейдерами коротких позиций. Эта ситуация возникает на бирже, когда игрокам, ожидавшим снижения акций, приходится выкупать заимствованные у брокера бумаги по текущей цене.

На фоне падения стоимости топлива обвалились акции «Газпрома», три дня подряд обновлявшего исторические максимумы. В 10:02 они выросли до рекордных 397,64 рубля за штуку, в 11:06 упали на 4 процента, до 381,77 рубля. На 17:25 бумаги торговались еще дешевле — по 379,22 рубля.

