Акции «Газпрома» обвалились на 4 процента через час после установления исторического рекорда. Сначала в ходе торгов на Московской бирже 6 октября ценные бумаги российский компании обновили максимум. В 10:02 мск они выросли до 397,64 рубля за штуку. В 10:55 акции начали снижаться и на минимуме в 11:06 упали до 381,77 рубля. На 11:35 они торговались по 388,8 рубля.

Акции Сбербанка также сильно потеряли после нескольких дней роста и установленного накануне рекорда стоимости. В 11:25 они упали до 360,04 рубля за штуку (минус 4,1 процента по сравнению с дневным пиком). На 11:35 за бумаги компании давали 365,91 рубля.

На фоне снижения стоимости акций российских компаний индекс Мосбиржи опустился до уровня открытия торгов (4226,08 пункта, плюс 0,05 процента), индекс РТС ушел в минус на 0,28 процента (1835,01 пункта).