Акции Tesla подскочили

На предторгах в понедельник, 4 октября, акции производителя электрокаров Tesla подскочили до 793,9 доллара за штуку (+2,41 процента). Поводом для роста ценных бумаг стала отчетность компании, результаты превзошли ожидания аналитиков.

Ранее стало известно, что Tesla побила рекорд по поставкам в третьем квартале 2021 года, несмотря на сложности с цепочками поставок и глобальный дефицит полупроводников. За три месяца компания поставила 241,3 тысячи машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 72 процента. Всего за девять месяцев Tesla уже передала клиентам 627 тысяч электромобилей.

За три месяца компания, основателем которой является американский предприниматель Илон Маск, поставила 241,3 тысячи машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 72 процента. По мнению аналитиков FactSet, прибыль компании за третий квартал составит около 1,1 миллиарда долларов, а выручка превысит 13 миллиардов.