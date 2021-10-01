Китайские производители электромобилей задумали захватить Европу

Китайские производители электромобилей выходят на европейские рынки, где высок спрос на экологичный транспорт. Компании рассчитывают завоевать популярность у европейцев, пока местные лидеры автопромышленности не захватили рынок электрокаров, передает Reuters.

Фирма Nio, стоимость которой оценивается в 57 миллиардов евро, 30 сентября впервые выходит за пределы Китая, представив в Осло свой электрокроссовер ES8. Компания малознакома жителям Европы, и, чтобы получить известность, Nio задумала закрепиться сначала на наиболее развитом рынке электромобилей — в Норвегии. Помимо Nio, в стране появятся электромобили Xpreng. Компания выбрала Норвегию из-за того, что в северной стране электромобили уже популярны, и китайским производителям остается лишь добиться известности.

Среди других китайских автопроизводителей, которые начали продавать или планируют продавать машины в Европе, — Aiways, BYD, SAIC, Dongfeng и Great Wall.

Новые игроки на рынке будут использовать различные бизнес-модели, от создания традиционных дилерских центров до сотрудничества с импортерами электромобилей. Последний вариант потребует меньших денежных вложений, что особенно актуально для бюджетных моделей.

Однако на европейском рынке китайским компаниям придется конкурировать с автопромышленниками с мировым именем. Кроме того, фирмы из КНР столкнутся с другой трудностью — стереотипом, что в Китае дешевое и некачественное производство. Однако тот факт, что BMW и Tesla построили заводы в Китае, постепенно меняет представления европейцев о китайском автопроме.

Руководители нескольких компаний предвидят долгий путь к успеху. Главный исполнительный директор NIo Уильям Ли подтвердил, что китайским автопроизводителям может потребоваться до десяти лет, чтобы "прочно закрепиться" в Европе. С этим прогнозом согласился генеральный директор компании Xpeng Хэ Сяопенг.

Однако прибыльный европейский рынок стоит стольких усилий, как считают китайские производители. В 2020 году в Евросоюзе продажи электрокаров удвоились, а за первое полугодие 2021 продажи выросли на 130 процентов. В то же время европейские автопроизводители переходят на электротранспорт постепенно и не успели наводнить рынок своими моделями электромобилей.

У китайских фирм есть и некоторое ценовое преимущество. Например, стоимость кроссовера-внедорожника Aiways US составляет в Германии от 30 тысяч евро, что ниже средней цены нового автомобиля и большинства электрокаров.

Другое достоинство китайских производителей — постоянное внедрение инноваций. В КНР изобрели первый в мире аккумулятор для электромобилей без кобальта. При нормальных температурах батарея позволит проехать машине около 600 километров без дополнительной подзарядки.