Европе пообещали проблемы из-за электромобилей

Европе придется создать программу по переобучению работников в сфере автопрома, чтобы избежать проблем с рабочими местами из-за электромобилей. Об этом заявила группа «Платформа электромобильности» (The Platform for Electromobility), в которую входит более 40 автомобильных корпораций и транспортных организаций, включая Tesla Inc, Renault и Nissan.
Она призвала страны ЕС сосредоточиться на инвестициях в образование и повышение квалификации, чтобы «никто не остался позади» по мере перехода автомобильной отрасли на электрокары.
The Platform for Electromobility сослалась на отчет, выпущенный международной консалтинговой компанией BCG, согласно которому аналитики пообещали, что к 2030 году около 60 процентов произведенных автомобилей будут электрическими, а 36 процентов — с гибридным двигателем.
Сейчас в европейском автопроме трудятся 5,7 миллиона человек. Через 10 лет общее количество рабочих мест сократится на 35 тысяч, то есть менее чем на один процент. Однако занятость в некоторых традиционных для автопрома отраслях сократится значительно. Например, в сфере производства двигателей внутреннего сгорания (ДВС) количество рабочих мест уменьшится на 42 процента. А поставщики, специализирующиеся на электродвигателях и других зеленых технологиях, наоборот, предоставят 300 тысяч новых рабочих мест.
При этом число незанятых граждан в Европе растет. Это происходит из-за программы сохранения рабочих мест: сотрудников отправляли в отпуск в период локдауна, чтобы сохранить их в должности. Однако за время пандемии компании научились автоматизировать процессы и хотят сократить персонал.