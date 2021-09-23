Ценам на электромобили предсказали снижение

Генеральный директор инвестиционного фонда Ark Investment Management Кэти Вуд предсказала снижение цен на электромобили. Они будут стоить дешевле традиционных уже к 2025. Свой прогноз Вуд озвучила на конференции Morningstar Investment Conferencе, передает Bloomberg.

Глава Ark ожидает, что к 2025 году электромобиль в среднем будет стоить 18 тысяч долларов, тогда как машина с бензиновым двигателем — 25-26 тысяч долларов. Сейчас же даже еще не выпущенная сравнительно бюджетная Tesla Model Q, как предполагают инсайдеры и журналисты, обойдется в 25 тысяч долларов. Однако эксперты подсчитали, что с достижением пробега в 100 тысяч километров стоимость обслуживания Tesla и Toyota Camry, с которой сопоставляли электрокар, сравняется. В дальнейшем автомобиль на электрической тяге и вовсе будет обходиться дешевле из-за недорогого топлива и небольших затрат на техобслуживание.

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В качестве причин для снижения стоимости электрокаров Вуд назвала революцию в производстве аккумуляторных батарей, что сделает их дешевле. Этому может поспособствовать, как рассказала колумнист Bloomberg Анджани Триведи, переход на новые натрий-ионные батареи. Однако Триведи отметила, что для этого потребуется совершенно новая цепочка поставок.

Тем временем во всем мире ищут способы улучшить батареи. Так, в Израиле представили прототип аккумулятора для автомобиля с экстремально быстрой зарядкой. Чтобы его полностью зарядить, потребуется 10 минут. Старт массового производства подобных батарей намечен на 2024 год.

Другой пример инноваций — Китай, где компания SVOLT заявила о готовности начать массовое производство первого в мире аккумулятора, не содержащего кобальт. Производитель продемонстрировал на автосалоне в Чанду батарею емкостью 2,5 киловатт-час, установленную на электрокаре Great Wall Motors. SVOLT сообщила, что при нормальных температурах батарея позволит автомобилю проехать без подзарядки около 600 километров, при этом разгон до ста километров в час займет не более пяти секунд.