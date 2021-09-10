Изобретена сверхбыстрая батарея для электрокаров

Израильская компания StoreDot представила прототип автомобильного аккумулятора, заряжающегося за 10 минут. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Созданный специалистами StoreDot прототип аккумулятора базируется на батареях типа 4680, которые, в частности, используются в электрокарах Tesla. Батареи имеют стандартную цилиндрическую форму и размеры 46 на 58 миллиметров. Отличительной особенностью изобретенных аккумуляторов является поддержка экстремально быстрой зарядкой (XFC). С помощью данной технологии устройство может заряжаться на 100 процентов за 10 минут.

Увеличение скорости заряда достигается за счет замены графита в аноде элемента на наночастицы металлоидов, таких как кремний. По словам инженеров, в случае нового аккумулятора им удалось увеличить пропускную способность батареи и решить проблемы производительности и безопасности.

В компании уточнили, что работа над новой технологией зарядки аккумуляторов велась на протяжении трех лет, метод был описан в пяти патентах. В настоящий момент StoreDot ведет переговоры со своим китайским партнером Eve Energy о создании производственной линии. Старт выпуска аккумуляторов с поддержкой сверхбыстрой зарядки намечен на 2024 год.

В ноябре 2014 года израильская компания заявила о разработке технологии, которая потенциально позволит заряжать смартфон за несколько секунд, а электромобиль — за несколько минут. StoreDot была основана в 2012 году.