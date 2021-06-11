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Cyberpunk 2077 запустили на электрокаре Tesla

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Кадр: Tesla / YouTube

Cyberpunk 2077 запустили на Tesla Model S Plaid во время презентации автомобиля. Запись мероприятия доступна на YouTube-канале Tesla.

Анонс электрокара состоялся на заводе Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния. По словам представителей компании, Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем Tesla. Машина разгоняется до 100 километров в час за две секунды, максимальная скорость авто составляет 320 километров в час.

Появившийся на сцене основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) в том числе показал дополнительные возможности электрокара. На встроенном в салоне 17-дюймовом дисплее разрешением 2200x1300 пикселей и графике AMD с архитектурой RDNA 2 можно запускать современные игры. В качестве примера Маск показал, как на бортовом компьютере работает Cyberpunk 2077. По словам представителей компании, игра запускается с частотой 60 кадров в секунду.

Tesla Model S Plaid имеет запас хода в 630 километров, для прохождения половины расстояния встроенную батарею нужно заряжать около 15 минут. Интерьер автомобиля претерпел изменения — в салоне установили два дисплея, зарядки для гаджетов и 22 динамика.

Стоимость нового электрокара составляет 130 тысяч долларов, или около 9,5 миллиона рублей.

Видеоигры не в первый раз запускают и демонстрируют на бортовом компьютере электрокаров Tesla. В 2017 году Илон Маск признался, что является фанатом игр — в качестве любимых тайтлов американский бизнесмен перечислил Overwatch, Hearthstone, Deus Ex: Mankind Divided.

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