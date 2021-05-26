Названы условия для появления завода Tesla в России

Российские власти назвали условия для появления в стране фирменного завода Tesla. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, страна в целом готова к сотрудничеству, но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом сообщает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что важно локализовать технологию и обеспечить создание добавленной стоимости. «Если господин [Илон] Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — заключил министр.

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Ранее в мае основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что захотел построить завод по производству электромобилей в России. После этого с предложением о строительстве к нему обратились сразу несколько губернаторов.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — говорил Маск. Он напомнил, что производственные мощности Tesla расположены, в частности, в США и Китае.