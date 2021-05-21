Маск захотел завод Tesla в России

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск захотел построить завод по производству электромобилей в России. Он заявил об этом на российском просветительском марафоне «Новое знание». Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, отвечая на вопросы участников в режиме видеосвязи.

Маск упомянул, что производственные мощности Tesla расположены, в частности, в США и Китае, однако компания рассматривает расширение географии. «Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», — добавил предприниматель.

Ранее Минпромторг позвал Маска в Россию, чтобы обсудить строительство фирменного завода электромобилей в стране.

Ранее в пятницу, 21 мая, миллиардер выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.

«Новое знание» продлится до 22 мая текущего года в восьми городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией в сети.