Маска позвали в Россию обсудить завод Tesla

Минпромторг позвал в Россию американского предпринимателя и основателя компании Tesla Илона Маска для обсуждения строительства в России фирменного завода электромобилей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России», — говорится в сообщении. Еще ведомство напомнило, что в стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. «Приезжайте, обсудим», — добавили в министерстве. Маск на этот твит пока не ответил.

Ранее в пятницу, 21 мая, миллиардер выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.