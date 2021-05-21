«АвтоВАЗ» отказался считать Tesla конкурентом

Конкуренция между Lada и Tesla невозможна в силу того, что компании находятся разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию. Таким образом заявление главы американского миллиардера Илона Маска прокомментировали в «АвтоВАЗе», сообщает РИА Новости.

Глава автопроизводителя выступил на марафоне «Новое время», где отвечал на вопросы участников. В том числе он рассказал о скором начале официальных продаж Tesla в России и не исключил, что выберет страну для строительства нового завода.

В «АвтоВАЗе» отказались считать эти планы угрозой для себя, так как автомобили Lada находятся в сегменте самых доступных в стране, а электромобили, в том числе Tesla, стоят значительно дороже.

В настоящее время продукция Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. На российском рынке бренд занимает долю более 20 процентов.

После намека Маска на строительство завода главы сразу трех российских регионов предложили их в качестве площадки. Первым стал глава Калужской области Владислав Шапша, следом выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он пообещал налоговые льготы за размещение завода в регионе и напомнил, что там уже выпускают Vesta. Кроме того, лучшим местом для завода Tesla свой регион назвал глава Московской области Андрей Воробьев.