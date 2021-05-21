Маск рассказал о скором появлении завода Tesla в России

Глава Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, пишет Regnum. Об этом предприниматель рассказал по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание».

Маск заявил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей. По его словам, у страны есть большие научные достижения. «Я восхищаюсь российскими достижениями, достижениями СССР в ракетных науках», — сказал глава Tesla.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поговорил с Маском в рамках марафона и спросил его о будущем. Бизнесмен заявил, что в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими, а все машины получат автопилот.

«Новое знание» продлится до 22 мая в восьми городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В первый день онлайн-трансляции марафона набрали более пяти миллионов просмотров.