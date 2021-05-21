На строительство завода Tesla в России появился первый претендент

Калужская область стала первым претендентом на строительство завода Tesla в России. Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале предложил Илону Маску рассмотреть регион.

Американский миллиардер выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

По его словам, у страны есть значительный научный потенциал и достижения, в том числе Маск вспомнил о вкладе СССР в космическую отрасль. Комментируя эту новость, Шапша заявил, что Калужская область, где уже сформирован автомобильный кластер, полностью готов к строительству завода Tesla.

Также в ходе своего выступления Маск дал прогноз на технологическое будущее. Он заявил, что все транспортные средства, кроме ракет, станут электрическими, а машинами сможет управлять автопилот.

Первый завод Tesla за пределами США был официально открыт в Китае январе 2020 года. Он стал одним из факторов резкого роста стоимости акций автопроизводителя. Следующей страной, где появится предприятие компании, станет Германия, хотя в этом случае у компании возникает множество проблем.