Немцы отказались работать на заводе Tesla даже за огромную зарплату

У компании Tesla Илона Маска возникли сложности с наймом топ-менеджеров и инженеров в Германии, хотя автогигант предлагает огромные зарплаты (до 357 тысяч долларов), пишет Business Insider.

Tesla достраивает завод под Берлином, компания планирует начать выпуск модели Model Y уже в июне этого года. Однако большинство из 350 вакансий, связанных с разработкой и производством батарей, остаются вакантными. Немцы отказываются работать в Tesla, потому что компания Илона Маска является новичком на рынке труда страны, поясняют эксперты.

Кандидатам готовы платить зарплату в размере от 148 до 238 тысяч долларов. Tesla даже предлагает заработок в 357 тысяч долларов (без учета премиальных выплат) за одну из руководящих должностей, но желающих пока нет. Еще одна проблема заключается в том, что в Германии не хватает специалистов в области аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что покупатели Tesla Model 3 на крупнейшем европейском рынке Великобритании будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку электрокаров