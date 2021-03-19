Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день

Суммарное состояние десяти богатейших людей мира рухнуло за день более чем на 23 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Больше всех за сутки обеднел глава Tesla Илон Маск — он лишился почти десяти миллиардов долларов (до 162,1 миллиарда). Акции Tesla упали на 6,9 процента (до 653,16 доллара за бумагу). Маск потерял второе месте в рейтинге. Теперь его опережает самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его капитал сократился на 0,5 миллиарда долларов (до 162,6 миллиарда).

Гендиректор Amazon и самый состоятельный человек в мире Джефф Безос потерял 5,7 миллиарда долларов (его капитал составляет 178,1 миллиарда долларов). Из топ-10 миллиардеров за день состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (на 0,5 миллиарда, до 96,5 миллиарда).

Ранее американский сенатор Берни Сандерс жестко раскритиковал Джеффа Безоса за корпоративную жадность. Он также отметил, что Безос мешает сотрудникам Amazon вступить в профсоюз.