Мир
 
Последние новости
Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина
Псаки увидела в Путине устойчивость к обидам
Глава МИД Украины рассказал о планах «выжать» Россию из Крыма
Умер актер из «Приключений Электроника» и «Ликвидации»
Врач допустила рост заболеваемости коронавирусом в России весной
В России появился опасный вид мошенничества в сети
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp
В Госдуме назвали причину отказа Байдена от разговора с Путиным
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин признал себя виновным в попытке взломать сеть компании Tesla

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Об этом сообщает РИА Новости

По версии следствия, 27-летний россиянин с соучастниками летом прошлого года пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США предъявили обвинение подозреваемому в атаке на Tesla россиянину