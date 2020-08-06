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Пранкеры сорвали заседание по делу взломавшего знаменитостей хакера

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Грэм Айван Кларк
Грэм Айван Кларк
Фото: WFLA

Слушания по делу хакера, вероятно, организовавшего массовый взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter, были сорваны выходками пранкеров. Об этом сообщает репортер Fox 13 Глориа Гомез Twitter-аккаунте.

Несколько человек подключились к конференции в Zoom под видом журналистов американских СМИ, после чего беспрепятственно начали включать музыку и ругаться прямо во время заседания суда. Они также вывели на общий экран трансляцию порно.

Судья был вынужден прервать слушания на некоторое время. Тем не менее несмотря на то, что пранкеры не прекратили мешать заседанию, судья смог завершить его. Он принял решение оставить в силе залог в размере 750 тысяч долларов для 17-летнего Грэхема Кларка.

Ранее Кларк заявил о своей невиновности. Всего ему предъявили 30 обвинений. Среди них организованное мошенничество, мошенническое использование персональных данных и неавторизованный доступ к чужим устройствам. По данным спецслужб, в результате хакерской атаки юноша похитил биткоины на сумму свыше 100 тысяч долларов.

Одна из крупнейших хакерских атак на соцсеть произошла в ночь на 16 июля. В частности, были взломаны официальные аккаунты главы Amazon Джефа Безоса, кандидата в президенты США Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере.

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