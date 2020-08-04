Обвиняемый во взломе соцсетей знаменитостей подросток заявил о невиновности

Подросток, которого обвиняют в организации масштабного взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой местные СМИ.

Слушания по делу 17-летнего Грэма Айвана Кларка прошли в формате видеоконференции. В настоящее время он находится в тюрьме округа Хилсборо во Флориде.

Всего подростку предъявили 30 обвинений. Среди них организованное мошенничество, мошенническое использование персональных данных и неавторизованный доступ к чужим устройствам. По данным спецслужб, всего в результате хакерской атаки юноша похитил биткоины на сумму свыше 100 тысяч долларов.

Одна из крупнейших хакерских атак на соцсеть произошла в ночь на 16 июля. В частности, были взломаны официальные аккаунты главы Amazon Джефа Безоса, кандидата в президенты США Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере.