В массовом взломе аккаунтов знаменитостей обвинили 17-летнего подростка

В Тампе, штат Флорида (США), задержан 17-летний подросток по подозрению в масштабном взломе аккаунтов социальной сети Twitter. Об этом сообщает местное издание WFLA со ссылкой на государственную прокуратуру Хиллсборо.

Как заявил государственный прокурор Хиллсборо Эндрю Уоррен, 17-летний Грэм Кларк обвиняется в организованном мошенничестве, мошенническом использовании персональных данных и неавторизованном доступе к чужим устройствам. Действия подозреваемого названы «сложной организованной атакой невиданной величины». В результате массового взлома аккаунтов в социальной сети хакеру удалось получить биткоины на сумму более 100 тысяч долларов за один день.

Как следует из записей тюрьмы округа Хиллсборо, подросток был заключен под стражу утром в пятницу, 31 июля, пишет издание. После его задержания компания Twitter на своей странице опубликовала заявление с благодарностью правоохранительным органам за проделанную работу.

Одна из крупнейших хакерских атак на Twitter произошла в ночь на 16 июля. В частности, были взломаны верифицированные аккаунты главы Amazon Джефа Безоса, кандидата в президенты США Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере.