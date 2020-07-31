Описаны действия хакеров для взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Обамы

Соцсеть Twitter раскрыла, что причиной взлома аккаунтов, в частности, бизнесмена Илона Маска, миллиардера Билла Гейтса и политика Барака Обамы стала кибератака на сотрудников компании 15 июля. Описания действий хакеров приведены в блоге.

По данным Twitter, хакеры провели фишинговую атаку на телефоны — отправили якобы вызывающие доверия сообщения с ссылкой. Подобные атаки носят целенаправленный характер — их получили всего несколько сотрудников. Целью было заполучить их логины и пароли от рабочих профилей.

Процедура проводилась для получения доступа к управлению соцсетью. В Twitter уточнили, что далеко не все получившие сообщения имели подобный доступ. Однако, получив данные для входа и собрав информацию, хакеры вычислили работников с нужным им уровнем доступа.

Таким образом, оказавшись в системе, злоумышленники в общей сложности получили доступ к страницам 130 пользователей, отправляли твиты с 45 аккаунтов, получили доступ к личным сообщениям 36 пользователей, а также загрузили все данные о семи юзерах. Об этом компания сообщала ранее без указания деталей.

Одна из самых масштабных хакерских атак на Twitter произошла в ночь на 16 июля. Известно, что злоумышленники взломали, в частности, верифицированные аккаунты главы Amazon Джефа Безоса, кандидата в президенты США Джо Байдена, Гейтса, Маска, Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple.

В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере. Пока компания не сообщала, были ли предприняты хакерами какие-либо другие действия с этими аккаунтами.

По данным Motherboard, к атаке был причастен один из сотрудников соцсети. В Twitter отказались комментировать эти данные. Газета The New York Times сообщала, что за атакой стояла группа молодых людей из США и Великобритании: хакеры общались между собой в мессенджере Discord, ими руководил некто с ником Kirk.