Раскрыты новые подробности взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Обамы

Соцсеть Twitter раскрыла новые подробности взлома аккаунтов знаменитостей, в том числе главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и бывшего президента США Барака Обамы. По словам технической команды сервиса, в общей сложности хакеры получили доступ к страницам 130 пользователей.

Отмечается, что в 36 случаях злоумышленники сумели добраться до личных сообщений, причем один из таких аккаунтов принадлежит чиновнику из Нидерландов. Twitter не огласил имена владельцев взломанных аккаунтов.

В ночь на 16 июля произошла одна из самых масштабных хакерских атак на Twitter. Злоумышленники взломали, в частности, верифицированные аккаунты кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. В каждом из профилей появлялись примерно одинаковые записи: пользователям предлагалось перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере.

Позже журнал Motherboard сообщил, что причастным к атаке был один из сотрудников социальной сети, и раскрыл способ взлома аккаунтов. В компании Twitter заявили, что инцидент расследуется, и отказались комментировать информацию издания. The New York Times также сообщила, что за атакой стояла группа молодых людей из США и Великобритании. Хакеры общались между собой в мессенджере Discord, ими руководил некто с ником Kirk.

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