Стали известны авторы взлома аккаунтов знаменитостей

За недавней атакой на Twitter-аккаунты американских знаменитостей стояла группа молодых людей из США и Великобритании. Об этом стало известно газете The New York Times.

По информации издания, хакеры общались между собой в мессенджере Discord, а ими руководил некто с ником Kirk. Он утверждал, что работает в самой соцсети и имеет внутренний доступ к аккаунтам пользователей.

Как сообщает NYT, им удалось связаться с четырьмя участниками взлома, которые заявили, что им не известно об их руководителе. По их словам, именно Kirk взламывал аккаунты знаменитостей. Он выводил и средства с кошелька, куда жертвы слали биткоины.

Отмечается, что пользователь Kirk не был широко известен в хакерских кругах до атаки. Даже для других хакеров, работавших с ним, его личность оставалась неизвестной. Все участники взлома познакомились незадолго до начала всей операции.

За осуществленную транзакцию участникам взлома полагалась своя доля, пишет газета. При этом такие операции показали, что Kirk имеет доступ к системам Twitter. Так, он мог быстро изменять основные параметры безопасности для любого пользователя и отправлять фото записей из внутренних систем соцсети в качестве доказательства того, что он контролирует учетные записи.

Один из собеседников издания не раскрыл свою личность, однако заявил, что проживает в США и ему около 20, а его товарищ по взлому рассказал, что ему 19 лет, он живет в Великобритании с мамой.

В ночь на 16 июля произошла одна из самых масштабных хакерских атак на Twitter. Злоумышленники взломали, в частности, верифицированные аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. Авторы сообщений обещали вернуть пользователям отправленные биткоины в удвоенном размере в течение получаса. Позже журнал Motherboard сообщил, что причастным к атаке был один из сотрудников социальной сети, и раскрыл способ взлома аккаунтов. В самой компании Twitter заявили, что инцидент расследуется и отказались комментировать информацию издания.