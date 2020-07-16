ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало разбирательство после взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter, заявили в отделении бюро в Сан-Франциско. Об этом пишет РИА Новости.

Предположительно, хакерская атака была совершена с целью совершить мошенничество с криптовалютой. В ФБР призвали пользователей не поддаваться на подобные уловки и не переводить средства злоумышленникам.

В ночь на 16 июля произошла одна из самых масштабных хакерских атак на Twitter. Злоумышленники взломали, в частности, верифицированные аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. Авторы сообщений обещали вернуть пользователям отправленные биткоины в удвоенном размере в течение получаса. Позже журнал Motherboard сообщил, что причастным к атаке был один из сотрудников социальной сети, и раскрыл способ взлома аккаунтов. В самой компании Twitter заявили, что инцидент расследуется и отказались комментировать информацию издания.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



