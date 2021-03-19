Tesla столкнулась с проблемой на крупнейшем рынке Европы

Покупатели Tesla Model 3 на крупнейшем европейском рынке Великобритании будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку электрокаров, пишет Bloomberg.

Транспортные власти Великобритании снизили льготы для электромобилей, фургонов и грузовиков с 3000 до 2500 фунтов стерлингов (3491 доллар). Такое решение может обернуться проблемами для автогиганта и подорвать позиции Tesla в Великобритании. Цены на Tesla Model 3 начинаются от 40 490 фунтов стерлингов (более 56 тысяч долларов).

Правительство Великобритании столкнулось с давлением и пытается заткнуть дыру в финансировании, оставшуюся после пандемии. Власти утверждают, что покупатели более дорогих электромобилей могут позволить себе купить их и без финансовой помощи. С 2019 года в стране количество электрокаров стоимостью менее 35 тысяч фунтов стерлингов (около 48 тысяч долларов) возросло почти на 50 процентов. Власти заявили, что продолжат предлагать налоговые льготы для электромобилей.

Ранее управляющий инвестфондом Lansdowne Partners Пер Лекандер назвал акции Tesla «пузырем», который может «лопнуть» в любой момент. Финансист уверен, что нынешний год станет «временем возвращения» для традиционных автопроизводителей, среди которых он выделяет немецкий Volkswagen.